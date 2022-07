Eduardo Serio revela qué está pasando en su santuario Black Jaguar-White Tiger

Eduardo Serio, fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger, ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México (CDMX), dio una entrevista exclusiva a Paola Rojas, tras la denuncia que se presentó en su contra por las condiciones en las que viven los animales, en su mayoría felinos, que albergan el lugar.

“Nosotros somos un santuario que recibe muchos animales en súper malas condiciones”, informó en la entrevista que ofreció en Al Aire con Paola.

Explicó que el 80% de los animales llega a su santuario con problemas genéticos, “les fallan los riñones, les falla el hígado, les falla el corazón, o sea son animales muy problemáticos”.

Dijo que de acuerdo con la inspección que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “los animales están al 90, 95% de su peso”.

“Los que vimos ahí, que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar, que fue tomado fuera de contexto”, acusó.

Detalló que los animales no se comen sus propias colas, “de noche, cuando están en grupos, uno le muerde al otro la cola y se la abre y nosotros los operamos, pero los animales, los leones, a diferencia de los perros, de los gatos, no les puedes poner un cono. Entonces, van perdiendo sensibilidad y se van mordiendo ellos mismos, no es por hambre, no es que se alimentan de sus colas”.

“Por humanidad, hay que ponerles anestesia y dormirlos”, mencionó Eduardo Serio. “No somos Dios… Cuando no, no queda otra más que darles una muerte digna, que es lo que se ha malinterpretado”, afirmó.

El fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger admitió que los videos que se revelaron en redes sociales, sobre el estado de los animales “sí son videos reales, no digo que no, pero están sacados de contexto. Hemos tratado de salvarles la vida”.

Finalmente dijo que le duele lo que está pasando y que el aspecto legal no le preocupa, pues no tiene nada que ocultar.

“La verdad va a salir a relucir en este país. No hecho nada de lo que me tenga que arrepentir”, destacó.

De acuerdo con Profepa, que realizó una inspección en Black Jaguar-White Tiger, en el santuario encontraron “201 felinos mayores”.

