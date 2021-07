Edomex endurece penas por maltrato animal; aprueba hasta 9 años de prisión

El Congreso del Estado de México (Edomex) endureció las penas contra el maltrato animal y aprobó hasta nueve años de prisión.

“A quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años”, dice un comunicado.