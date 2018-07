Editor del NYT: Ataques de Trump contra la prensa son ‘peligrosos’

El presidente Donald Trump dijo el domingo que tuvo una “reunión muy buena e interesante” con el editor del periódico The New York Times en la Casa Blanca.

El mandatario no especificó cuándo se llevó a cabo la reunión con A.G. Sulzberger.

En un tuit, Trump escribió que: “Pasé mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas que los medios publican y sobre cómo las noticias falsas se han transformado hasta la expresión de ‘enemigo del pueblo’. ¡Es triste!”.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018