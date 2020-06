Edificio 52 de Unidad Lindavista Vallejo ya no es habitable tras sismo de magnitud 7.5

El sismo que se registró esta mañana terminó por dañar la cimentación del edificio 52 de la Unidad Lindavista Vallejo, en Gustavo A. Madero, los habitantes ya no podrán regresar a sus departamentos.

Te recomendamos: Familias del edificio afectado por sismo en Unidad Lindavista Vallejo son trasladadas a hotel

No se vive, se está sacando pedacitos a la vida, con el sismo de ahora nos deja ver que estamos en un grito hacia la vida y hacia la muerte”, explicó Dionisio Margarito Sánchez, vecino de inmueble dañado.

Cerca de 120 personas, integrantes de las 40 familias serán trasladados a un albergue provisional.

Hace poco más de una semana personal de Protección Civil de la Alcaldía les aviso a los vecinos que tendrían que dejar sus viviendas, mientras se reestructuraba el lugar y buscaban cimentarlo, pues está sobre una falla geológica.

Debajo de la zona C del edificio descubrieron incluso cavernas donde están las zapatas.

La Unidad Lindavista Vallejo tiene 53 años, en el edificio 52 con 40 departamentos habitan, en mayor número adultos mayores, tiene una inclinación de 30 centímetro hacia su frente.

Presenta daños estructurales, se emitió la opinión técnica de riesgo correspondiente se les exhortó al retiro de sus pertenencias, cualquier movimiento compromete la estabilidad del inmueble. Ya no es habitable. Este sismo afectó tentativamente únicamente lo que es la cimentación volvió a fracturarse, fisuras de 45 grados tanto verticales como horizontales, desprendimientos de acabados y el desplome de aproximadamente 30 centímetros o desfase del edificio la inclinación que perciben. Se va hacer la demolición correspondiente”, insistió Genaro Núñez, director de Riesgos y Protección Civil, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum habló sobre el edificio afectado.

Por la tarde, en conferencia de prensa, habitantes denunciaron que el edificio ya había sido reportado ante el Instituto de la Reconstrucción de la CDMX.

A quien le correspondía por parte del Instituto de Reconstrucción, no tuvo a buen tomar la solicitud, incluso a la fecha no nos han contestado uno solo de los documentos, cuando estaba documentado que este edificio estaba en riesgo”, señaló Angélica Serna, representante edificio 52.

Un Director Responsable de Obra (DRO) llegó al lugar para notificar a los propietarios que su edificio es inhabitable.

El edificio definitivamente está en alto riesgo. Es un edificio que no se puede habitar, necesariamente se tiene que apuntalar, ya el Instituto definirá cuándo se puede hacer la demolición”,dijo.

La decisión de que ya no podrían regresar causó tristeza entre algunos vecinos.

Afortunadamente la alerta sí nos ayudó porque en cuanto empezó la alerta salimos. La puerta no cierra. La fractura atraviesa completamente el muro, no duermen. Es quizás sencillo decir sálgase, ¿y a dónde me voy? Y a parte con esta emergencia del Covid ¿a dónde?”, preguntó Elizabeth Sánchez, vecina edificio 52.