Édgar Palomino gana alcaldía de Cucurpe, Sonora, sin registro como candidato

Édgar Palomino Ayón, de 34 años de edad, ganó la elección a la alcaldía del municipio de Cucurpe, Sonora, aun sin estar registrado como candidato oficial en las elecciones 2021 y con solo 15 días de campaña.

Edgar Palomino trató de ser candidato de Morena, PT y Encuentro Solidario, pero fue rechazado y decidió iniciar campaña por su cuenta.

“Por ahí salió la idea la carcomita, del recuadro en blanco que venía en las boletas, nos dimos a la tarea de investigarlo y nos asesoramos legalmente, lo cual nos dijeron que sí, que era totalmente válido”, indicó Édgar Palomino Ayón, ganador de la elección en la alcaldía de Cucurpe, Sonora.

La estrategia de Edgar Palomino fue ir casa por casa para pedir el apoyo de la gente y que en la boleta pusieran su nombre en el recuadro para votar por otra persona no registradas.

“Cada uno de los hogares del municipio, cada uno de los hogares que me alcanzó deveras, de verdad, fui yo solo, gracias a toda esa gente que me recibió, toda la gente me recibió bien en sus casas, lo platicamos, el tema era el por qué andaba así como candidato, ya le hacía saber las razones por las cuales habíamos decidido tomar esa opción, siempre habíamos votado por algún partido o tachado, sinceramente, ahora sería escribir el nombre, le digo, de cada persona, yo lo que entregaba nomás era un papelito con mi nombre correcto ¿no? a las personas que quisieran apoyarme”, indicó Édgar Palomino Ayón, ganador de la elección en la alcaldía de Cucurpe, Sonora.

En las elecciones del domingo pasado Édgar Palomino Ayón obtuvo 322 votos, mientras que, los cuatro candidatos registrados, del PAN, PRI, PT y MORENA, obtuvieron juntos 324 votos.

“Recurso, recurso, no hubo pues porque el pueblo es chico y esto lo recorrí caminando. Vamos a esperar a que me soliciten los integrantes de la planilla, en este caso, y esperar si la oposición va a impugnar”, refirió Édgar Palomino Ayón, ganador de la elección en la alcaldía de Cucurpe, Sonora.

El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, Daniel Rodarte Ramírez, aclaró que esta situación le compete al Consejo Municipal, que es un órgano desconcentrado del instituto.

Comentó que hay una tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que los candidatos no registrados no pueden acceder al cargo porque no cumplen con los requisitos de elegibilidad.

“Habría que ver que se impugne y que en esta nueva conformación los magistrados cambien ese criterio, dejen sin efecto esa tesis; el INE, el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral Federal han definido que el tema de los candidatos no registrados es un tema más estadístico, es para saber quiénes no anulan su voto, pero tampoco deciden votar por una candidatura registrada”, indicó Daniel Rodarte Ramírez, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral.

Mientras tanto, Edgar Palomino ya recibió su constancia de mayoría de parte del Instituto Estatal Electoral.

Cucurpe se ubica a 131 kilómetros al sur de Nogales.

