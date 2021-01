Edad media en México es de 29 años, revela censo de Población del Inegi 2020

El Censo de Población 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en el país la edad media de la sociedad mexicana es de 29 años, tres años más que hace 10 años y 22 años más que hace dos décadas.

Sin embargo, México es un país que va en vías de envejecer.

Marcela García, dice que los 29 años es la mejor edad de la vida.

Marcela García, empleada, comentó: “Somos de las últimas generaciones que vivió la escuela como la vive un niño realmente, con juegos, con cantos, la amistad era más cercana, la comunicación con los maestros. Todo era a mano, los juegos, ahorita ya es todo digital, creo que es lo que más me gusto de haber vivido en mi generación en la escuela con muchos juegos; yo me acuerdo mucho de hacer planas, colorear, ahorita creo que es digital, todo en la tablet, tienes que exponer y haces videos, antes tenías que exponer con papel bond, a mano y dar toda tu presentación ahorita podemos hacer ediciones en video”.

Es de la edad de los que aprendieron a usar la computadora en la secundaria, esos grandes monitores que tenían los salones de clase.

Sus trabajos escolares los guardaban en disquets.

Tenía de los celulares ladrillo, cuenta que era toda una moda tener uno y eso le permitió que sus padres la dejaran salir más fácilmente porque avisaba donde estaba.

Pero se intercambiaban mensajes en papeles, lo que ahora se hace por redes sociales.

Los casi treinteañeros son más interesantes, dice, y populares.

Por su cabeza no pasa la idea de casarse porque además son otros tiempos.

Marcela García, empleada, contó:

“La mayoría de mis amigos, o sea ni el 10% tiene hijos, ni están casados si lo comparamos con nuestros papas, es raro. Yo no me siento quedada, no me siento solterona, me siento en una edad en donde tengo mucho por aprender, conociendo y explorando”.