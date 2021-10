Ed Sheeran da positivo a covid a una semana de que su nuevo álbum salga a la venta

La estrella británica del pop, Ed Sheeran, anunció este domingo, 24 de octubre de 2021, que dio positivo a covid, menos de una semana antes de que su nuevo álbum salga a la venta.

“Un apunte rápido para decirles que desgraciadamente he dado positivo al covid y que, por ello, me pongo en aislamiento”, publicó en su cuenta de Instagram el compositor e intérprete del éxito mundial “Shape of You” (2017).