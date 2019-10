Problemas de transporte y bloqueos en huelga nacional por ‘gasolinazo’ en Ecuador

Problemas con el transporte y bloqueo de vías se registran en Quito y Guayaquil, previo a la huelga nacional convocada por sindicatos, sectores sociales e indígenas en contra de la elevación del coste de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque las manifestaciones se han repetido en los últimos días en varias ciudades del país, Quito concentra la atención tras la llegada de miles de indígenas, mientras que a Guayaquil se trasladó el lunes la sede del Gobierno, amparado en un decreto de excepción del pasado jueves.

Los indígenas se concentran en el centro norte de Quito adonde llegaron entre el lunes y martes desde el interior del país y ahora se preparan para una manifestación contra el Gobierno liderado por Lenín Moreno.

Una fuente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) dijo que esta mañana participarán en una asamblea “en la que se tomarán algunas decisiones” pero no detalló

en qué ámbitos.

En la capital ecuatoriana persisten los problemas con el transporte y la población se encarama en cajones de camionetas para avanzar a sus lugares de trabajo.

El servicio de transporte metropolitano funciona con dificultad, al igual que los taxis.

A primeras horas de hoy, manifestantes cortaron una parte de la avenida 10 de agosto, centro de concentración para el inicio de la marcha con destino al centro histórico, donde se encuentra el palacio presidencial de Carondelet.

Los manifestantes colocaron ramas de árboles en las vías frente a la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde la semana pasada se registraron varios de los hechos más violentos contra la decisión del Gobierno de eliminar los subsidio del diesel y la gasolina extra, la de mayor consumo.

Jaime Arciniegas, miembro del Parlamento Laboral ecuatoriano, dijo que también en la tarde se sumarán más trabajadores e insistió en que el Ejecutivo derogue el decreto por el que eliminó

los subsidios a los combustibles.

Pese a que el jefe de Estado despacha desde Guayaquil, Arciniegas comentó que “por ser un lugar emblemático”, la marcha intentará llegar a Carondelet, adonde el paso está bloqueado con vallas, alambres, y un fuerte resguardo de las fuerzas del orden.

Por su parte, en Guayaquil (suroeste), hubo a primeras horas reclamos de conductores por cierres temporales de tramos de un puente que une esa ciudad con Durán, una de las vías principales de la ciudad, considerada centro económico del país.

En zonas de la ciudad de Cuenca, otra de las grandes urbes de Ecuador, manifestantes bloquearon algunas vías en rechazo al incremento del precio del combustible.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa urgió este miércoles al actual mandatario, Lenín Moreno, a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas, y se ofreció a ser candidato pese a que cree que no le “dejarán” participar.

Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron entre comillas para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar”, indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por el grupo de Izquierda Unida.

A su juicio, las autoridades ecuatorianas “van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos”.

El exmandatario, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y actualmente reside en Bélgica, recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto “sin pruebas” más causas judiciales que “Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos”, y que si regresa a su país será encarcelado.

Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme”, lamentó.