Militares de Ecuador asumen control de provincias tomadas por el narco y el crimen

Una fuerza de 9 mil militares y policías asumió el control de tres provincias de Ecuador golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, que dejan más de mil 200 muertos en lo que va del año y que llevaron al gobierno a decretar el viernes 29 de abril del 2022 el estado de excepción.

La medida de emergencia por 60 días, dispuesta para las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas (esta última, fronteriza con Colombia), incluye el toque de queda durante las noches para las áreas con más violencia de localidades como el puerto de Guayaquil, núcleo comercial del país.

De la mano del narco ha crecido la criminalidad en Ecuador, con mil 255 muertos -entre ellos decapitados y mutilados- en el primer cuatrimestre de este año frente a los 2 mil 500 de todo 2021 y mil 400 de 2020, según cifras oficiales.

Cerca de 440 crímenes se han producido en Guayaquil (capital de Guayas) y la vecina localidad de Durán, ambas las más inseguras. Un 60% del total de homicidios ha ocurrido en las tres provincias que ahora son patrulladas por militares.

Armados con fusiles, cientos de uniformados empezaron de inmediato a realizar controles en puntos candentes como en el Cerro Las Cabras de Durán, constataron periodistas de la AFP.

Esta localidad con más de 300 mil habitantes es considerada una bodega de drogas y donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes.

“Es terrible esto. A todos nos afecta la inseguridad. Ya no podemos estar en lugares con facilidad como uno estaba antes. Por ejemplo, en caso de que tú vas a un restaurante, ya no se puede. Ahora compras para llevar porque ya por la inseguridad no se puede”, dijo Javier Mora, otro poblador de Durán.