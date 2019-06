Asegura AMLO que hay cien mil mdp en caja, por ‘si se necesitara’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes que México tiene una economía fuerte con finanzas públicas sanas, pero, añadió, que, de ser necesario, se cuenta con una disponibilidad de cien mil millones de pesos.

Si se necesitara, tenemos en caja, sin utilizar fondos con otros propósitos, del presupuesto actual, tenemos una disponibilidad de cien mil millones de pesos”, enfatizó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que no hay déficit y que es más lo que se recauda que los compromisos de gasto.

No hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos. No ha habido solicitudes de deuda. Entonces, no tenemos problemas económicos”, sentenció.

El presidente pidió no malinterpretar porque algunos, no todos, “son capaces de poner: ‘el presidente, o Andrés Manuel o AMLO dijo que se van a destinar cien mil millones de pesos del presupuesto para apoyar a migrantes”.

Reiteró que está optimista y que México va a salir adelante. Agregó que en política los resultados cuentan y “aquí vamos a ver si funciona nuestra estrategia”.

Foto: Migrantes detenidos en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas, EEUU. El 17 de junio de 2018

López Obrador dijo que en una guerra comercial podemos perder, pero también podemos ganar, sin embargo lo importante “es que no queremos la guerra, aunque la podamos ganar, porque la guerra no es opción, no es alternativa y nosotros no somos guerreros, no vamos a dirimir diferencias con el uso de la fuerza, nosotros apostamos a la política y la política entre otras cosas se inventó para evitar la guerra, para evitar la confrontación”.

Celebró que se haya logrado con Estados Unidos un acuerdo inicial que permitió evitar la confrontación.

Añadió que en términos económicos no quiere todavía revelar sus datos porque está esperando para el 1 de julio, cuando le va a contestar a los expertos y al conservadurismo.

Aseveró que hay datos económicos que se esconden y que no aparecen en los periódicos. Reiteró que el 1 de julio dará a conocer que la economía nacional está muy bien y lo va a probar con datos oficiales, de fuentes que tienen credibilidad.

Con información de Presidencia de la República

AAE