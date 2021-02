Economía de México crecerá 5% en 2021, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó este lunes 22 de febrero de 2021 que la economía mexicana crecerá 5 por ciento este 2021. En su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente señaló que pese a la pandemia de COVID-19 se logró fortalecer la economía popular y se evitó la crisis de consumo. Dijo que la gente más pobre, los que se ubican debajo de la pirámide social, no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y para el consumo básico.

Te recomendamos: AMLO destaca que suspensión de suministro eléctrico se arregló en 5 días

Destacó que su estrategia es completamente distinta a la que se aplicaba en el periodo neoliberal, en el que cuando se presentaba una crisis se pedían créditos, se endeudaba al país para rescatar a los de arriba, a los de la punta de la pirámide, de la cúpula, a costa de abandonar a los de abajo y de cargarles la deuda.

“Entonces, ahora se presenta una crisis precipitada por la pandemia y en vez de seguir con lo mismo, porque hasta me lo planteaban los tecnócratas, sus voceros y desde luego representantes de las corporaciones empresariales y financieras, que solicitáramos deuda, dijimos: ‘No, vamos ahorrar, a seguir combatiendo la corrupción, a que no haya lujos en el gobierno y lo que se reúna vamos a destinar a los de abajo para que no tengamos crisis de consumo, crisis de bienestar social’”, dijo.