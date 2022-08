Economía mexicana está en una fase de expansión: Comité de Fechado de Ciclos

La economía mexicana está en una fase de expansión, de aproximadamente dos años de crecimiento continuo, concluyó en su reporte el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, cuyos integrantes por primera vez en la historia ofrecieron una videoconferencia de prensa para dar a conocer en qué momento del ciclo está la economía de nuestro país.

La fase de expansión inició en julio de 2020 luego de la peor caída que tuvo por la pandemia y aún no se sabe cuánto más va a durar.

“Empieza una fase expansiva pero no sabemos y no tenemos más información realmente si sigue en pie o no sigue en pie, simplemente empieza en el mes de julio porque hay un efecto rebote muy significativo muy importante en la economía que se generaliza… y pues de ahí en adelante no tenemos idea de la duración”, dijo Jonathan Heat, subgobernador del Banco de México.