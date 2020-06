Economía en México comienza a mostrar signos de recuperación: AMLO

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía de México comienza a mostrar signos de recuperación luego de la caída provocada por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario, descartó que vayamos a vivir una recesión económica.

“Este domingo desde Palacio Nacional, les informo que se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer en lo económico, como es natural por la pandemia, la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida. Siempre hablé de una V, caída a tocar fondo y salir hacia adelante pronto. Algunos analistas piensan que no va a ser una V sino una L, que caímos y que vamos a seguir abajo, en el sótano, con recesión económica. Afortunadamente no va a ser así, se va a cumplir nuestro pronóstico y no sólo es optimismo, es que yo estoy revisando cifras”, afirmó el mandatario.