Economía de México crecerá entre 5 y 6% en 2021 de acuerdo con calificadoras y bancos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que de acuerdo con las calificadoras y los bancos la economía de México crecerá entre 5 y 6% en 2021.

Te recomendamos: Exportaciones a EEUU empujarán la economía de México este 2021

López Obrador aseguró que México se recupera en generación de empleos, además de que llega inversión extranjera al país.

Señaló que en más de dos años México no ha tenido una depreciación de su moneda.

“No solo no ha habido devaluación, sino que se ha apreciado el peso. Es un buen indicador. No había sucedido, eh, en anteriores gobiernos y no lo hago para cucar a los adversarios, sino que es la realidad”, dijo AMLO.