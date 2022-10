Ebrard ve oportunidad para México en sector automotriz e infraestructura informática

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que cualquier país desearía tener la posición que México tiene a nivel mundial.

Y que tiene muchas posibilidades por compartir frontera con Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, declaró: “Yo me paro en la ONU y les digo: ‘oigan, ¿quién quiere que cambiemos de lugar?, ¿Se imaginan todos los países que dirían nosotros queremos estar ahí? Claro que no todo es miel sobre hojuelas, también hay problemas, pero tenemos esa ventaja.

Así lo dijo este sábado en una reunión con empresarios en Morelia, Michoacán.

Dijo que habrá grandes oportunidades en el sector automotriz y en el de las computadoras.

“Eso es una gran oportunidad, y esa oportunidad llegó para quedarse, no es algo que vaya a ser de un año, de dos, de tres, estamos hablando de la década que viene. Piensen ustedes hasta mediados de los 30’s, cuando menos; viene un tren volando y hay que subirnos, no podemos dejarlo de lado, que pase”, indicó.

Añadió que en la actualidad se vive un estrés geopolítico y que tras la pandemia hubo aprendizajes.

“¿Qué aprendimos? Que tenemos que ver por nuestra seguridad como región, o sea el mundo no es plano, cada región tiene que cuidar lo suyo y entonces ahora el enfoque es pugna entre dos grandes super potencias: China y Estados Unidos; guerra entre la Federación rusa y Ucrania, que pone en tela de juicio a la plataforma industrial de Europa, sobre todo este invierno por los precios de energía, son incosteables, hay plantas que se están empezando a mover porque si no, no puedes; y esa nueva realidad es lo que yo le llamo “estrés geopolítico”, dijo Marcelo Ebrard.