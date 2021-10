Ebrard urge a la OMS a acelerar autorización de vacunas Sputnik y Cansino

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, urgió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a acelerar el proceso de autorización de las vacunas que tiene pendientes, para que sean aceptadas en todos los países.

Te recomendamos: Llega a México embarque con 2.5 millones de vacunas Sputnik V

Entre las vacunas que aún no ha autorizado la OMS están la Sputnik, que se aplica en 70 países, y Cansino, administrada en 20, entre ellos México.

“Es una doble injusticia, porque primero no hay vacunas, quiero decir de Pfizer, de Moderna, incluso AstraZeneca, te cuesta mucho trabajo conseguirlas, luego consigues una vacuna Sputnik, Cansino u otras, por ejemplo, imagínate la India, Covaxin, creo que han puesto 200 millones y ahora te dicen: no, pues déjenme ver. Entonces, no hay otra opción de vacunas, y luego se tardan mucho en autorizar la que sí puedes conseguir. Entonces, hay una enorme injusticia. Entonces, lo vamos a decir en el G20, yo espero que OMS se apure”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.