Ebrard se reunirá con senadores para detallar visita de AMLO a EEUU

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sostendrá una reunión con senadores para detallar los logros de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

El senador Monreal celebró que no se cumplieran los pronósticos de quienes auguraron el fracaso de esta reunión, porque hubiera implicado un duro golpe, no sólo para el gobierno o el presidente, sino para el país y millones de mexicanos.

Por separado, los senadores del PAN reconocieron que el encuentro del presidente López Obrador con su homólogo, Donald Trump, fue un triunfo para la diplomacia mexicana, pero cuestionaron lo que consideran elogios en exceso del mandatario mexicano a su homólogo.

“No me gustan los halagos al presidente excedidos a Trump, porque no es cierto que el presidente respete a los mexicanos, si respetara a los mexicanos, pues no se estaría construyendo un muro xenófobo”, destacó Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.