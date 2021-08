Ebrard se reúne con familiares de víctimas de la masacre de 2019 en El Paso, Texas

En El Paso, Texas, durante la ceremonia en memoria de las 23 personas asesinadas hace dos años en una tienda de autoservicio de esa ciudad fronteriza, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard señaló que los mexicanos no olvidarán la tragedia, pero es necesario hacer a un lado el odio.

En presencia de los familiares de las víctimas y autoridades de El Paso y religiosos, el canciller mexicano dijo que se debe hacer a un lado el odio en nuestras decisiones.

“Día a día cuando tenemos que luchar el tráfico ilícito de armas o tenemos que convencer a alguien que está a favor de las armas para que no las use, y el día de hoy, dos años después, vengo a decirles que seguimos y tenemos muy presentes a toda nuestra comunidad que fue afectada por esta tragedia, acompañarles, pero sobre todo comprometernos para seguir adelante hasta que erradiquemos el odio que hagamos y tengamos éxito para que no haya armas por todos lados”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.