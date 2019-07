Ebrard y Pompeo acuerdan en reunión seguir con plan migratorio

Este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió en sus oficinas de la Cancillería mexicana al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

El encuentro, de carácter privado, duró poco más de una hora y se enfocó en 3 temas: migración, comercio y desarrollo.

A través de sus redes sociales, el canciller Ebrard informó que la reunión fue cordial y tuvo resultados positivos para México.

Mientras que el secretario Pompeo, publicó que durante el encuentro, se reafirmó el vínculo democrático y cultural que existe entre ambos países. Comentó que México es el socio más importante de Estados Unidos para mejorar la seguridad y prosperidad de toda la región.

The U.S. and #Mexico share so much more than a border. In our meeting, @M_Ebrard and I reaffirmed our shared democratic values and cultural ties. Mexico is one of our most important partners to increase prosperity and security for our countries and the region. #JuntosProsperamos pic.twitter.com/bEyYfB0T3j

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2019