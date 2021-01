Ebrard pide trabajar por autonomía tecnológica en América Latina

El canciller Marcelo Ebrard urgió a los países de América Latina y el Caribe a trabajar en la autonomía tecnológica de la región para tener capacidad de respuesta ante situaciones como la pandemia de COVID-19.

Al participar vía remota en el V Encuentro del Grupo de Puebla, integrado por líderes políticos de izquierda, Marcelo Ebrard propuso elaborar un manifiesto en el que los países latinoamericanos y caribeños trabajen de manera conjunta para aumentar su autonomía tecnológica, incluso, expresó, por un tema de “sobrevivencia”.

“La lección, creo yo, más importante hoy por hoy es recuperar, reinstalar como la más alta prioridad para nosotros el desarrollar nuestra autonomía tecnológica de lo cual va a depender, y se ha dicho mucho, no tengo que extenderme en ello, nuestra capacidad de respuesta y de peso político, pero más allá de eso, incluso de sobrevivencia. Les diría yo que hay algunos países hermanos que no tienen en este momento vacunas y probablemente no las tendrán en los próximos meses, par de meses, tres meses”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.