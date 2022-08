Ebrard pide endurecer penas por tráfico de armas en México

El canciller Marcelo Ebrard pidió el apoyo de los diputados del Partido Verde para endurecer en México las sanciones contra el tráfico de armas.

“No es delito grave en México el tráfico de armas, no es, si nosotros detenemos a un individuo, nosotros el Ejecutivo, la policía detiene a un individuo con sus 20 Barret, no es grave. Entonces, como somos bien ‘garantistas’, usted perdone y se va con las armas, o en todo caso le confiscan las armas porque son de uso exclusivo, pero no es delito. Entonces, ayúdennos, pedir ayuda, apoyo, causa común. O reducimos el número de armas en México o no hay forma de bajar la violencia”, dijo el canciller.

“Señor canciller, seguros estamos que usted dará continuidad a la cuarta transformación en todo el país, en todo México, seguimos trabajando y no daremos ni un paso atrás. Registramos debidamente la solicitud que amablemente nos ha hecho de tipificado en el Código Penal Federal como delito grave el tráfico de armas”, afirmó Rocío González, diputada del PVEM.