Ebrard: No conviene a EE.UU. ni a México designar como terroristas a cárteles

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló este lunes que no conviene ni a Estados Unidos ni a México declarar a los cárteles de las drogas como terroristas.

Te recomendamos: Dan de alta a Cody, niño sobreviviente de masacre a familia LeBarón

Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el canciller Ebrard se refirió a la petición hecha a Estados Unidos por parte de la familia LeBarón de considerar a los cárteles de las drogas como terroristas.

Ebrard señaló que esto tiene una implicación jurídica pues se considera que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos y no necesitan adjetivos.

Detalló que el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita que cuando se declara a un grupo como terrorista se pueda actuar de manera directa.

Eso, por supuesto, México no lo aceptaría”, dijo Ebrard, pero aclaró que no cree que Estados Unidos vaya por esa ruta porque ambos países están trabajando juntos y porque Estados Unidos no estaría interesado en que México invocara los mismos principios jurídicos.