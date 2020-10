Ebrard hace un llamado a dotar a la ONU de mayores poderes y a hacerla más fuerte

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró, el martes 27 de octubre de 2020, que la pandemia de COVID-19 ha enseñado a la humanidad que la cooperación internacional es efectiva para mantener la estabilidad global y para que los países avancen en objetivos comunes como la igualdad, el combate a la pobreza y la acción climática.

Lo anterior lo comentó durante su participación en la inauguración del Common Action Forum: “Nuevas dinámicas entre la gestión urbana y la cooperación internacional en el contexto del COVID-19”.

Dijo que, ante un contexto internacional marcado con tensiones derivadas de un reajuste de los pesos de las economías, particularmente de China y Estados Unidos, la cooperación después de la pandemia debe tener un nuevo horizonte.

El canciller propuso que una vez que la humanidad venza la pandemia se fortalezcan los fundamentos de la comunidad.

“Porque no podemos ser una comunidad cuando hay una desigualdad creciente, no podemos ser una comunidad cuando los países más poderos solo ven por su economía y su sociedad y no por el resto, va a ser muy difícil tener una comunidad si no hacemos ese compromiso entre todos los países”, concluyó.