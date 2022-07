Ebrard llama a cerrar filas con AMLO sobre diferendo con EEUU y Canadá en materia comercial

El canciller Marcelo Ebrard llamó a cerrar filas con el presidente López Obrador y a defenderlo en el diferendo con Estados Unidos y Canadá en materia comercial.

Se manifestó confiado de que México saldrá victorioso en el proceso de consultas que se ha iniciado, aunque reconoció que siempre hay riesgos, pero nuestro país no cederá en su postura.

En un encuentro organizado por legisladores locales y federales, así como autoridades municipales, el canciller Ebrard dijo.

“Hoy hay que cerrar filas, organizarnos y defender a nuestro Presidente, contestar las consultas y decirles ‘no hay problema, nosotros estamos cumpliendo con la ley, nosotros no simulamos, ha sido claro lo que se ha hecho, está conforme a la ley, a la Constitución, la Corte lo juzgó y lo dictaminó’, entonces les vengo a decir, cerremos filas con nuestro presidente, y la Cancillería va a estar en el primer frente para defender nuestros derechos, a México, a eso venimos”, dijo.

En esta conferencia el canciller dejó claro que México está en disposición de conceder a Estados Unidos la extradición de Rafael Caro Quintero, pero negó que se haya hablado del tema en la reciente visita a Estados Unidos.

También rechazó que el Fiscal de Estados Unidos le haya llamado para ponerle un plazo.

Explicó que hubo una llamada con el propósito fundamental de ofrecer condolencias por la posterior muerte de 14 marinos al caer su helicóptero.

“Van a decir ya te habló para ponerse un plazo. No fue así, hay plazos legales que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no podemos arbitrariamente decir esto se resuelve tal día, pues no. ¿Qué es lo importante? La disposición del gobierno de México de proceder a la extradición. Yo estuve en la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos nunca hablamos de caro Quintero, ni se tocó”, afirmó el canciller.