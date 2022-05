Con porras y gritos, así recibieron a Ebrard en Durango

Entre porras y gritos de presidente, fue recibido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en la ciudad de Durango, a donde acudió a apoyar a los candidatos del partido Morena.

Durante su visita dijo no se podía confirmar la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas.

Dijo que todo depende de la invitación que haga Estados Unidos a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que podrían no ser convocados a la novena edición de la cumbre que se realizará el próximo mes de julio en Los Ángeles en Estados Unidos.

“Él ya dijo que si no van, que él no va, pero Estados Unidos todavía no manda las invitaciones, lo explicó el presidente, es decir todavía no sabemos si los van a invitar o no los van a invitar”, apuntó Ebrard.