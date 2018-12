Ebrard confía en que el T-Mec no tendrá cambios

El canciller Marcelo Ebrard tuvo una reunión privada con senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores con motivo de su nombramiento.

Insistió en que el nuevo gobierno no caerá en polémica ni discutirá el tema del muro con el presidente Trump.

“Él trae el muro hace muchos años, pero no ha sido hasta ahora un tema de conversación con ellos ni creo que lo vaya a ser. Yo creo que hay temas de la política interior de Estados Unidos, como puede ser el muro, que nosotros no debemos ser parte de ese debate porque son de política interior”, expuso Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard también se refirió al nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-Mec, que deberá ser ratificado por el Congreso mexicano.

Confió en que ninguno de los tres países le haga cambios.

“Podría abrirse una caja de pandora, por eso es mejor no abrirla. Esperamos que no haya cambio, pero alguien me preguntaba ¿y si lo cambian?, entonces también tendríamos nosotros que evaluar esos cambios y tendríamos que hacer otros”, añadió Marcelo Ebrard.

Con información de Claudia Flores.

LLH