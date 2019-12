Ebrard: Clasificar cárteles mexicanos como terroristas no es negocio para EE.UU.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló para En Punto, con Denise Maerker, tras la reunión bilateral con miembros del gabinete de seguridad y autoridades de Estados Unidos.

Este jueves, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Ebrard.

Destacó que en la reunión dialogaron sobre el tono en el que se encuentra la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Señaló que, durante la reunión, las autoridades mexicanas pidieron que se reduzca el flujo de armas hacia México y mejorar el control del acceso de armas y droga de manera conjunta.

También se refirió a la intención del presidente, Donald Trump, de considerar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Hay muchas cosas que estamos haciendo. México ha puesto en la mesa armas, reducir el flujo de armas a México, el tema de los recursos, les hemos planteado por qué no mejoramos en la frontera el control del acceso de armas a Estados Unidos, de acá para allá y de allá para acá”, expuso el canciller.

Fue una parte de lo que se habló, en el sentido siguiente: México no podría aceptar bajo ninguna condición, por mandato constitucional, que haya operaciones de tecnología, personal, militar, de otros países en nuestro territorio”.

William Barr ¿lo entendió?

El tema de los migrantes se les complicaría muchísimo porque su sistema de asilo descansa en el principio del miedo creíble, entonces, si el gobierno de Estados Unidos, dice, por ejemplo, que en Jalisco hay una organización terrorista, y todas las personas que vivan o pasen por Jalisco y van para Estados Unidos, llegarían diciendo oye, yo vengo de donde hay terrorismo. Es decir, no les conviene, sería muy mal negocio y echarían por la borda lo que ya tenemos de cooperación”, abundó.

Nosotros no tenemos tanta prisa, pero Estados Unidos si tiene un término legal, entonces tienen que llegar a un término entre la administración y los demócratas, y nos tienen que consultar, porque finalmente es un tratado con México, si lo vemos bien o vemos mal. Hemos ido resolviendo muchísimas cosas, pero todavía no terminamos, yo diría que estamos en un 80-20″.

Marcelo Ebrard explicó que uno de los puntos que quiere Estados Unidos para ratificar el T-MEC, es enviar inspectores a México, para que vigilen la correcta aplicación de la reforma laboral.

Consideró que eso es inaceptable y propuso que se realicen páneles para analizar las controversias.

Sería para los tres países, desde luego no aceptaríamos que ellos nos manden inspectores en nuestro territorio. No, bueno, ellos lo han planteado, pero México nunca lo ha aceptado. México dijo activemos los paneles. Desde que se formó el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos dijo: tienes razón, es decir, si tú quieres hacer un panel sobre violaciones a una disposición laboral en México en tal lugar, hacemos el panel que son expertos y un tercero que no es de ninguno de los dos un panel, pero yo también te voy hacer un panel sobre discriminación en Estados Unidos, por ejemplo”, dijo.