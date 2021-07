Ebrard celebra que México y varios países de AL tengan acceso a millones de vacunas anticovid

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró que México y varios países de América Latina y el Caribe tengan acceso a millones de vacunas contra el COVID-19.

Ebrard aseguró que gracias a esa cooperación, México y 17 países de la región tuvieron acceso a millones de vacunas contra el COVID-19.

“Se dice fácil, pero la región fue capaz de producir la vacuna, si no, no la tendríamos, dependeríamos de la magnanimidad de otras naciones, por no decir de la caridad o de otros términos, esa cooperación de América Latina y el Caribe ha salvado este año y medio millones de vidas, sin exagerar”, afirmó el secretario de Relaciones y Exteriores.