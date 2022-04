Ebrard adelanta temas que tratarán AMLO y Biden durante su encuentro virtual

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que tendrá lugar un encuentro virtual entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Joe Biden. Detalló que aún se analiza si será por zoom.

Dijo que la conversación será en torno a la Cumbre de las Américas y las áreas de trabajo común, como el entendimiento bicentenario, la migración y el desarrollo en Centroamérica.

“Nos gustaría que se invitara a todos los países, no unos sí y otros no. Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de las Américas, deben estar ahí. Segundo, tratar el tema del desarrollo en las Américas. México sigue insistiendo en que si no invierten hacia el sur, es muy difícil lo que se quiere lograr con el tema de armas. Para México son cruciales las detenciones últimas que han reportado Sedena y Marina. Las armas que traen delincuentes de alto nivel provienen de Estados Unidos en su mayor parte”, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.