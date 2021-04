Eagle Pass, Texas, zona desértica donde niños migrantes están siendo abandonados

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos reportó que, tan solo en marzo pasado, fueron detenidas 171 mil personas, según cifras preliminales, y donde cientos de niños migrantes están siendo abandonados a su suerte.

El fin de semana en una zona desértica de Eagle Pass, Texas, un oficial de la patrulla fronteriza encontró en el camino a un niño que le reportó haber sido abandonado por un grupo de más de 100 migrantes.

Y el menor, ante el miedo por sufrir algún robo o secuestro, pidió ayuda al oficial llorando.

Niño: ¿Me puede ayudar?

PF: ¿Qué pasó?

Niño: Es que… yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están.

PF: ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo?

Niño: ¡Pues claro! Me dejaron botado.

PF:¿Te dejaron solo, botado?

Niño: Solo.

PF:¿No vienes con mami o con papi o con alguien?

Niño: Nadie, yo venía en un grupo que venía de entrega con usted, y al final me dejaron botado y venía aquí a a pedir auxilio.

PF: ¿Te dijeron que vinieras a pedir auxilio?

Niño: No, yo vengo, porque si no, ¿para dónde me voy a ir? Y también me pueden robar, secuestrar o algo, tengo miedo.

PF: ¿Tienes miedo? ahorita hablamos, ¿ok?