Ofelia “N” rechaza participar en secuestro del niño Dylan Esaú

Después de que la Fiscalía de Chiapas, identificó a una mujer de nombre Ofelia “N”, originaria del municipio de Ixtapa, como la presunta responsable del robo del niño Dylan, el pasado 30 de junio, en las inmediaciones del mercado popular de San Cristóbal de las Casas, las autoridades ejidales de Chigtón, que pertenece al municipio de Ixtapa, señalaron que hay una mujer en la comunidad con ese nombre pero que ella no es la responsable del robo.

“Nosotros como autoridad, la señora Ofelia Torres Gomez es inocente, en las cosas de lo que no se debe así es que nosotros quisiéramos que los medios de comunicación u el trabajo que se está llevando en este momento no es culpable la señora Ofelia, por tanto la señora es una ama de casa de que es originaria de la colonia de aquí Chigton”, dijo Gustavo López Gomez, comisariado ejidal de Chigton.

Ofelia Torres Gomez, rechazo los señalamientos en su contra y dijo que la están confundiendo con otra persona.

“La Fiscalía de Chiapas ese es que me acusa porque aparece mi nombre pero no aparece mi persona ni mi apellido ¿o sea tiene usted el mismo nombre que la persona que están buscando? Si solamente que dice Ofelia pero a mí me llamo Ofelia Torres Gómez”, explicó Ofelia Torres Gómez.

Ofelia negó ser vendedora de ámbar y también rechazo haber viajado a San Cristóbal de las Casas recientemente.

“Yo soy inocente para que me voy ir a esconder y no debo nada y por eso yo aquí estoy con la cara levantada que quiero que se preocupen por no sé dónde anda el que lo hizo y yo soy inocente y por eso yo pido, quiero que hagan justicia quiero que busquen al culpable”, dijo Ofelia.

“Nosotros como comunidad si supiéramos que la señora Ofelia es culpable de su acusamiento que le están haciendo, nosotros como comunidad en ese día lo hubiéramos agarrado y lo hubiéramos presentado”, detalló Raúl Gómez Sánchez, juez municipal de Chigtón, Ixtapa.

Sobre este tema el vocero de la Fiscalía, Amir Hernández, dijo que continúan las investigaciones, para dar con la presunta responsable.

Mientras tanto en Tuxtla Gutiérrez, Juana Pérez madre de Dylan se reunión con autoridades estatales para conocer el avance de las investigaciones.

“Con personas mandadas de la Fiscalía, no pudieron venir personalmente ellos pero si mandaron personas cercanas a ellos para. ¿Ósea no estuvo ni el fiscal, ni el Gobernador ? no pudo estar pero si mandó a representantes. ¿Qué te dijeron, cómo va el avance?. Que siguen investigando y siguen buscando y no van a parar hasta encontrarlo”, dijo Juana Pérez.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Dylan Esaú y de la mujer adulta que presuntamente rapto al niño en compañía de dos menores de edad.

