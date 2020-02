Durazo lamenta actuar de jueces en liberación de presuntos delincuentes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, llamó a los jueces y juzgadores a evaluar los criterios que aplican para liberar a presuntos criminales.

El Poder Judicial, dijo, podría entender que debe anteponer el daño que se causa al ciudadano antes que al delincuente.

Recordó que los presuntos delincuentes liberados no podrán ser procesados por los mismos delitos, lo que obliga a la autoridad policial a realizar otras investigaciones para nuevamente llevarlos ante la justicia.

Dijo que debería de revisarse el marco jurídico del poder judicial y el desempeño de los jueces.

Ya hay una iniciativa, pero también yo creo que hay que revisar el desempeño particular de algunos jueces. No estamos hablando de un pícaro de callejón, no puede ser liberado porque, como dice el presidente, en lugar de haber sido, se señaló que fue detenido a las 2 de la tarde y no fue detenido a las 2:05, consecuentemente hay una inconsistencia en el Debido Proceso y eso sustenta la liberación, simple y sencillamente eso no puede ser”, reiteró el funcionario.