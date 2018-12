Durazo: Guardia Nacional será policialización del Ejército

Se prevé que la próxima semana, incluso el domingo entrante, el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y en su caso apruebe las modificaciones constitucionales que permitirían la creación de la Guardia Nacional, propuesta en el Plan Nacional de Seguridad del Gobierno Federal

Este jueves, durante su discusión ante la comisión de puntos constitucionales, activistas acusaron al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de haberlos engañado.

Aun así, los legisladores de Morena aprovecharon su mayoría para aprobar el dictamen.

“Está haciendo algo peor que los priistas. En el dictamen que están a punto de votar no hay una sola consideración de lo que trajimos”, indicó Alfredo Lecona.

Alfredo Lecona, del Colectivo de Seguridad Sin Guerra, hizo este reproche al secretario Alfonso Durazo.

“Nos mintió, nos pidió que no dijéramos nada de la Guardia Nacional porque no iba a trascender, porque no iba a pasar, fue un engaño para desmovilizar a la gente, para no llevar este tema a los foros de paz y ahora con una mano en la cintura se voltean y hacen caso omiso a las víctimas”, apuntó Alfredo Lecona.

Al salir de un encuentro privado con miembros de Morena, Durazo reiteró que no se busca militarizar al país con la Guardia Nacional.

“No, no, absolutamente no, creo que lo que vamos a hacer, es una, si vale la expresión atípica, policialización del Ejército, es decir, capacitar al mayor número de elementos posibles del Ejército para realizar una tarea de seguridad pública a través de la Guardia Civil”, expuso Durazo.

El coordinador de los diputados de Morena habló sobre los cambios que propondrían al dictamen antes de ser aprobada en comisiones.

“El mando de la Guardia Nacional va a quedar bajo la Secretaría de Seguridad Pública, y todo el régimen interno. Será a cargo de la Defensa Nacional y de manera transitoria, va a quedar la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional por los primeros cinco años”, dijo Mario Delgado.

Por la tarde, en el llamado salón verde, las protestas persistieron. Los activistas ocuparon los lugares de los diputados y hubo cambio de sede.

Ante la negativa de Morena de incorporar al dictamen los reclamos de organizaciones y activistas, legisladores de pan y movimiento ciudadano abandonaron la sesión.

Y los priistas se ausentaron por lo que los cambios al dictamen se aprobaron con solo 18 votos a favor y seis en contra.

“Cada paso la iniciativa va peor. Estaba mal, el dictamen estaba un poco peor y las reservas están de miedo. Definitivamente no hay manera de encontrar coincidencias por eso pedimos que la discusión en lo particular se dé en el pleno”, indicó Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH