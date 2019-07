Durazo desmiente ficha delictiva de israelíes asesinados en Artz Pedregal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, negó que la estrategia de seguridad esté fallando ante los altos índices delictivos en el país.

Luego de haber inaugurado el Foro internacional “Seguridad de Instalaciones vitales”, el secretario Durazo rechazó que la dependencia a su cargo cuente con una ficha delictiva de los hombres de nacionalidad israelí que fueron asesinados en el Centro Comercial Plaza Artz de la Ciudad de México este miércoles, como lo afirmó la Embajada de Israel en México.

No tenemos elementos para coincidir con esa valoración, si el Gobierno de la Ciudad requiere la colaboración para avanzar en la investigación, la prestaremos, en este momento no contamos con ninguna información que nos permita coincidir con esa hipótesis”, indicó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sobre el grupo de policías federales que sigue inconforme con su incorporación a la Guardia Nacional y que solicitan su indemnización, el secretario explicó por qué no se les puede entregar.

Es un grupo, ustedes lo han visto, no quiero desestimarlo, no quiero subestimarlo, pero no hay posibilidad de atender su planteamiento de indemnización en virtud de que no están siendo despedidos”, refirió Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.