Durante desbordamiento del río Tula, mujer entrega hijos a una amiga y regresa a casa con su padre de 95 años

En las márgenes del río Tula vive Leonor Venegas, cuenta que la fuerza de la corriente hizo que tuviera que decidir cómo poner a salvo a sus hijos y a su padre, de 95 años de edad.

“Nosotros vivimos en una de las partes más bajas del Río Tula; la corriente creció y tapaba hasta arriba de este tinaco. El agua la verdad es que no empezó a salir de acá, sino que venía de las calles No puedo dejar a mi papá solo, te imaginarás a los 95 años. Lo que hice fue poner a salvo primero a mis hijos, salí con ellos caminé hacia allá, una amiga pasó con una camioneta, se los subió a la camioneta y yo me regresé para quedarme con mi Papá”, Leonor Venegas, habitante de Tula, Hidalgo.