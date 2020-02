Duffy revela que fue violada y secuestrada, por eso dejó la música

La cantante británica Duffy decidió romper el silencio tras diez años y revelar que fue violada, drogada y secuestrada durante varios días.

A través de su cuenta de Instragram, la cantante británica asegura que ese fue el motivo que la orilló a dejar la industria de la música sin previo aviso.

Más adelante, en su mensaje comenta que ahora “estoy bien y segura ahora”, por eso decide revelar lo que le pasó hace una década.

De acuerdo con su testimonio no podía cantar con el corazón cuando éste estaba roto.

Sin embargo, dice que ahora se siente liberada y cree que es el momento indicado para hablar sobre aquella experiencia, que marcó su vida y carrera profesional.

“Puedo decir en la última década los miles y miles de días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente, ahora por fin lo hice. Y si se preguntan por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor entonces, es porque no quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos”, reflexionó.