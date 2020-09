Dueña de Colegio Rébsamen pide que pago reparación del daño sea repartido

La defensa legal de la maestra Mónica “N”, dueña del Colegio Rébsamen y declarada culpable del delito de homicidio culposo en contra de 26 personas, que fallecieron durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, solicitará que el pago de la reparación del daño por cada una de las víctimas sea compartida con los otros 3 implicados en esta investigación.

Este martes, se realizó la penúltima audiencia para conocer la sentencia final en contra de la maestra Mónica “N”, dueña del Colegio Rébsamen.

Al término, el abogado de la acusada, Rosendo Gómez recordó que la Fiscalía y los padres de las víctimas exigen, como pago por reparación del daño, un millón 760 mil pesos por cada una de las víctimas.

Sin embargo, dijo que solicitará ante el tribunal de enjuiciamiento, que está a cargo de dictar la sentencia condenatoria, que el pago de la reparación del daño se cubra hasta que haya una sentencia definitiva, para que también se haga partícipes a los otros 3 implicados.

“Nosotros siempre hemos sostenido que en el tema de la reparación del daño se debe considerar que hay más personas que están señaladas, de hecho, nosotros hemos querido estipular que la reparación del daño se deje intermitente hasta que todos los demás juicios se concluyan y que haya sentencias definitivas”, dijo

Rosendo Gómez, Abogado Mónica “N”.

Los otros tres implicados son: Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales, los DRO que autorizaron la ampliación de las remodelaciones en el Colegio Rébsamen. Ambos fueron detenidos y están sujetos a proceso penal, pero gozan de la libertad.

El tercer implicado es Francisco Arturo Pérez Rodríguez, prófugo de la justicia, fue el encargado de otorgar el dictamen estructural, con el cual se avaló el soporte del peso de la construcción y remodelación que tuvo el departamento donde vivía la maestra Mónica “N”. En la parte superior del Colegio.

El abogado defensor explicó que hasta que no concluyan todos los juicios, se terminen las apelaciones y en tanto, no exista una sentencia definitiva, por todo el conjunto de los implicados, no se podría hablar del pago por la reparación del daño.

Este miércoles terminarán las audiencias, después se decretará un receso, que podría durar dos días, para que a más tardar el próximo lunes, 5 de octubre, se dicte la sentencia penal en contra de la maestra Mónica “N”.

Con información de Mario Torres

HAVJ