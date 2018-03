Dos volcaduras durante la madrugada del sábado en la CDMX

El exceso de velocidad y el aparente consumo de alcohol provocaron al menos dos volcaduras la madrugada de este sábado, en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Una ocurrió en la esquina de Tacuba y Allende en el Centro Histórico de la capital.

Aquí se encontraron un taxi y automóvil particular y vino el choque y después la volcadura del auto.

Yo venía con el siga y ya cuando vi se cruzó otro carro, se cruzó rápido, sin precaución y ya cuando vi ya lo embestí porque ya no me dio tiempo de frenar, paso como de rayo. -¿Usted tenía pasaje? ¿Qué paso con ellos?- Pues del susto se bajaron y se fueron ya ni me pagaron ni nada señor”, dijo Miguel Ángel, Taxista.