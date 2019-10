Dos policías lesionados y tres detenidos en balacera en Michoacán

Por ello, pobladores revenden el combustible de manera ilegal en camionetas y locales ubicados en la entrada de Aguililla, pues los habitantes gastan menos que recorrer 45 minutos para abastecerse, ya que en estos puntos el litro lo venden entre 23 y 25 pesos.

El combustible lo almacenan en tambos de 250 litros, contenedores de mil litros y hasta en botellas desechables de refresco de tres litros.

No nos la quieren traer hasta acá, una ocasión quemaron una pipa de gasolina y ya la gente le dio miedo traer, la más cercana está a la entrada del pueblo y es la única que tenemos aquí. Yo la traigo en tambos me traigo unos seis a la semana, allá la compró en 19.85”, declaró el señor Jesús, residente de Aguililla.

Comentó que en el pueblo hay al menos 10 personas que se dedican a la reventa de combustible y que hasta el momento ninguna autoridad se los ha prohibido.

Hasta ahorita no hemos tenido problemas ni con la ley ni con la gente, no nos han dicho nada, tratamos de traer todo en orden, las notas que nos dan las gasolineras, gracias a Dios no hemos tenido ningún accidente tampoco”, aseguró.