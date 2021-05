Dos mexicanos recrean nuevas aventuras en la antología Batman: The World

Catorce dibujantes y equipos creativos de distintas nacionalidades, ente ellos el español Paco Roca y los mexicanos Alberto Chimal y Rulo Valdés, participan en la antología “Batman: The World” que recoge historias del superhéroe en diferentes lugares del mundo.

“Batman: The World” se publicará simultáneamente en todo el mundo el martes 14 de septiembre de 2021, cuatro días antes de la celebración del “Batman Day“, que tendrá lugar el sábado 18 de septiembre.

La antología completa será traducida para Norteamérica, Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón.

“Batman se ha convertido en un auténtico icono de la cultura popular, conocido en todo el mundo”, ha explicado el editor y jefe creativo de DC, Jim Lee, en unas declaraciones facilitadas por DC Cómic en las que añade que “Batman: The World” es la forma que tiene DC de mostrar a los fans de todas partes que Batman “es más que un personaje, que es un fenómeno que trasciende idiomas y fronteras”.

Montado sobre un típico cartel publicitario en forma de toro y observando la localidad turística española de Benidorm (este); así es la imagen mostrada por DC Cómics de una de las viñetas de la historia que el dibujante español Paco Roca ha creado para esta antología.

En concreto, la historia del hombre murciélago “made in Spain” está realizada en su totalidad (guión y dibujo) por Roca, quien ha afirmado a Efe que su trama sucede en Benidorm (Alicante), una localidad donde el lector no se enfrentará a un relato de lucha contra algún ente maligno, sino que conocerá el “lado más humano” de Bruce Wayne.

“Nos encargaron a diferentes dibujantes de todo el mundo hacer una historia sobre Batman que sucediese en el país de cada autor, y a mí me tocó España y no sabía muy bien qué hacer, así que me lo he llevado a mi terrero”, ha explicado el historietista, Premio Nacional de Cómic, sobre esta aportación de la que no puede dar más datos.