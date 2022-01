Dos médicos mexicanos narran cómo cambió su vida a dos años de la pandemia

El personal médico en todo el país está agotado física y mentalmente. Ha sido tal la demanda de sus servicios que simplemente no han parado. Así están enfrentando esta situación dos médicos a los que hemos seguido en éstos ya casi dos años de pandemia: los doctores Alfredo Ortiz y Luis Patiño.

Al inicio de la pandemia, el doctor Alfredo Ortiz Camacho vendía esquimos y chicharrones afuera de su consultorio para sacar adelante a su familia. En las convocatorias que hizo el IMSS para apoyar al personal con factores de riesgo, logró un puesto en el Centro Médico La Raza. Hoy debe trabajar doble turno.

Aunque son 12 horas de labor, el doctor se siente satisfecho de poder salvar vidas, labor que, dice, ha cambiado en las distintas olas de contagios.

“Al principio no teníamos vacunas y pacientes graves fallecían, el gran porcentaje de los que venían graves y ahorita gracias a las vacunas que se implementaron, los casos que han fallecido son mínimos. Son pacientes que no se lograron vacunar porque no pudieron o no quisieron”, dijo el médico Ortiz.

“Me siento un poco más seguro de lo que hago, he agarrado más experiencia con todos los casos que he visto. Fisicamente me siento bien, pero sí es un poquito agotado estar lidiando con bastantes pacientes. Estar revisando 50, 60 pacientes diario en los cuales podemos encontrar más del 50% con síntomas de covid”, refirió el médico Luis Patiño.