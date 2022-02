Dos exdiputados de Morelos simulan con fotografías entrega de apoyos a damnificados del sismo de 2017

En 2019 dos diputados de Morelos recibieron dinero para que lo destinaran a un programa de reconstrucción en el estado tras el temblor de 2017; cuando les tocó comprobar que lo habían utilizado para este fin, presentaron fotografías que corresponden, sí a una ayuda, pero que dio una organización en Hidalgo.

José Casas González, de la alianza Morena, PES, PT, y Ana Cristina Guevara Ramírez, de Movimiento Ciudadano, ambos diputados locales de 2018 a 2021, obtuvieron medio millón de pesos cada uno para ejecutar el programa “Mejoramiento para la vivienda”, destinado a damnificados del sismo de 2017, a quienes se les construiría un cuarto adicional o se les daría material de construcción; sin embargo, los legisladores comprobaron la entrega de apoyos con imágenes que no correspondían siquiera al estado de Morelos

“Al momento que revisamos la información que nos entrega el Congreso como la supuesta comprobación, nos dimos cuenta, que las imágenes con las que están comprobando pertenecen a apoyos que se dieron a ciudadanos del estado de Hidalgo a través de una fundación que se llama María Trinitaria”, indicó Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas.

“Estuvimos revisando cómo es que esos recursos de apoyos sociales en su mayoría pues terminaron en posibles desvíos de recursos, en supuestos apoyos a la comunidad que hay duda en la confirmación de que estos apoyos se hayan dado realmente”, dijo Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas.

Algunos damnificados no ubican a los supuestos beneficiarios del programa, ni han recibido apoyos desde hace cuatro años. Uno de los municipios a donde tenían que llegar los apoyos era huitzilac, de donde es oriundo José Casas.

“Pues los apoyos que quedaron de darme para echarle locita a mi casita, se me destruyó, todavía estamos en espera del gobierno, tenía yo un pequeño cuarto ahí, era de 4 por 4, y con el sismo pues se me destruyó”, dijo Manuel López, damnificado en Huitzilac, Morelos.

Sobre si de parte del diputado José Casas tuvo alguna cercanía, respondió:

“No, no, nada, tampoco. sí lo conozco a él pero no me apoyó en nada”.

“Tuvimos que salirnos, tuvimos que apuntalar; esperando la ayuda del gobierno, la cual nunca llegó; hay algunos diputados de esta zona que presumieron apoyos, entre ellos José Casas. Sobre el apoyo para lo de las casas jamás lo escuché”, agregó Juan Cortés, damnificado en Huitzilac, Morelos.

Con información de Samuel Adam y Fernando Guillén.

