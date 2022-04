Dormiré con su almohadita que todavía tiene su olor: dice madre de Hugo tras conocer detención de presunto homicida

Maureen Amaro, madre del joven asesinado Hugo Carbajal, recordó a su hijo como un niño amoroso y aseguró que tras la noticia de la detención del presunto homicida hoy dormirá con la almohada que aún huele a él.

Amaro dio sus primeras impresiones después de que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le informaron que el presunto homicida se entregó en Atizapán.

El plazo de 48 horas que la familia le había dado a las autoridades no terminó de cumplirse, por lo que se espera que no haya más bloqueos en Periférico.

La madre de Hugo agradeció a los amigos del joven de 15 años y a los medios de comunicación por ejercer presión para conseguir una orden de aprehensión y despúes lograr que el presunto homicida se entregara.

“Una niña me dijo ‘señora quédese con esta pulsera’ sin entender lo que quería decir, nunca me la voy a quitar. Me dijo ‘esta pulsera un día me la regaló su hijo y me dijo que la leyera cuando estuviera triste’ tiene el Padre Nuestro”, relató visiblemente conmovida.