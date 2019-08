‘Dorian’ podría pegar en Florida y Georgia como huracán categoría 4

“Dorian” podría pegar en los estados de Florida y Georgia como un huracán categoría 4, tras intensificar su fuerza en el Atlántico, y sin ningún obstáculo en el camino.

“Dorian”, que actualmente tiene categoría 1, se convertirá el viernes “en un huracán de gran intensidad y continuará siendo extremadamente peligroso a lo largo del fin de semana”, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos.

Los modelos de su trayectoria lo muestran llegando al sureste de Estados Unidos entre el lunes y el martes, aunque no se sabe adónde exactamente. Las proyecciones estiman que soplará entonces con vientos de 209 km/hora, lo equivalente a categoría 4, de un máximo de 5.

El gobernador del Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en 12 condados de la costa, un día después de que el vecino estado de Florida hiciera lo mismo con toda su costa este.

Kemp dijo que la tormenta “tiene el potencial de producir impactos catastróficos en los ciudadanos” en toda la costa sureste del país.

“Quiero urgir a nuestros ciudadanos a que estén listos para movilizarse muy rápidamente”, dijo en una conferencia de prensa. “Todavía no sabemos mucho sobre la trayectoria de la tormenta”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió este jueves en que todos los residentes deben estar preparados para recibir el impacto de un gran huracán.

“Todos los floridanos deben tener un plan. No esperen a que sea demasiado tarde”, escribió en Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cancelará un viaje que tenía previsto a Polonia por la amenaza del huracán. “Parece que la tormenta podría ser muy, pero muy grande”, dijo.

