Doraditas del AIFA ahora se venden en Los Pinos

Son Lupita Piña y su suegra Silvia Martínez, quienes se hicieron virales y famosas por vender sus doraditas de nopales durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Te recomendamos: La otra inauguración del AIFA; decenas de personas acuden a conocer y disfrutar de las instalaciones

Este fin de semana vendieron su producto en el mercado El Solar de Cencali, en el Complejo Cultural Los Pinos, con gran aceptación de los visitantes.

Guadalupe y Silvia viven en los ejidos de Santiago Miltepec, cerca de Toluca en el Estado de México.

Para ayudar a la manutención de la familia desde hace 30 años venden doraditas los fines de semana en el Zócalo capitalino, pero en la inauguración del AIFA decidieron ir a ofrecer su producto.

“Fuimos a la aventura, o sea, nada más fuimos a ver si vendíamos o si no ahora sí, si nos dejaban o no nos dejaban, si vendimos todo, gracias a Dios se acabó todo lo que llevábamos”, agregó Guadalupe Piña, comerciante.

Ese día, recuerdan, que pudieron vender las doscientas Doraditas que traían, con el apoyo de la gente, ya que la Guardia Nacional no les permitía instalarse.

“Se acercaron a movernos que porque nos iban a arrestar y no podíamos estar ahí y le digo, déjeme trabajar y es que yo la verdad soy viuda mi esposo apenas falleció (llora) y yo les dije que tenía la necesidad de vender, no pues es que aquí no puede y le dije dígame a donde, (llora) y pues ya me volvieron a mover a otro lado, al final le decía la gente, déjala aquí no hay nada que comamos o dinos a dónde vamos a comprar de comer, no hay nada, déjalas que vendan”, dijo Silvia Martínez, comerciante.