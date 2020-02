‘Doncella’ denuncia abusos sexuales de Nassón Joaquín García, máximo líder de La Luz del Mundo

El próximo 9 de marzo será la audiencia de Naasón Joaquín García, máximo líder de la iglesia de La Luz del Mundo, ante el juez en Los Ángeles, California, donde está preso desde el 4 de junio del año pasado por abuso, pornografía infantil y tráfico sexual.

Las acusaciones en su contra siguen creciendo.

Hoy se presentó una nueva demanda por parte de una excolaboradora.

Sochil Martin es una de las testigos principales en el caso criminal contra Naasón Joaquín García, el máximo líder de la iglesia La Luz del Mundo y sus tres supuestas cómplices, que enfrentan cargos de abuso sexual contra menores, tráfico humano, entre otros crímenes.

Yo no iba a hace nada, quería paz y tranquilidad. Pero ellos se hacen pasar como las víctimas cuando ellos son los victimarios”, aseguró Sochil.

En su querella, Sochil los acusa que desde niña la convirtieron en una servidora involuntaria, de someterla a trabajos forzosos y abuso sexual. Ella afirma que son muchas niñas víctimas.

Denunció que sin pedirlo formó parte de un círculo exclusivo donde participaban niños y niñas a las que llamaban doncellas. Las jovencitas supuestamente tenían una función de “secretarias”.

En este documento judicial, los abogados de la iglesia arremetieron contra Sochil asegurando que su denuncia es una farsa y que en realidad ella está enamorada del pastor y que “él era su todo”.

Su abogada afirmó que, con la demanda civil, su clienta quiere ponerle fin al círculo vicioso del supuesto abuso contra menores en La Luz del Mundo y que seguirá colaborando con la Fiscalía de California.

Quiero que sepan que ya no tienen que mantener el silencio, que ya no van a tener miedo y que le dirán al mundo que lo que pasó no es correcto”, señaló Sochil Martin, demandante.

