‘A México le está yendo muy bien en la frontera’, dice Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que expresó que a México le está yendo muy bien en la frontera.

En su mismo mensaje, el presidente Trump hizo referencia a China, debido a que no han estado comprando los productos agrícolas a estados Unidos.

A México le está yendo muy bien en la frontera, pero China nos está decepcionando en que no han estado comprando los productos agrícolas a nuestros grandes agricultores que dijeron que harían. ¡Esperemos que empiecen pronto!”. Posteó el presidente de Estados Unidos.

Trump lanza de nuevo amenaza de cerrar frontera con México

El pasado 7 de abril, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que expresó de nueva cuenta, su deseo por cerrar la frontera sur.

El mandatario estadounidense felicitó a la Patrulla Fronteriza por el incremento de las detenciones.

Expresó que su país está lleno y dijo que está dispuesto a cerrar la frontera sur, en caso de que los demócratas no solucionen las lagunas en las leyes fronterizas para acabar con las drogas y el crimen.

Minutos después, Donald Trump escribió un nuevo mensaje, en el que dijo que México debe detener a todos los migrantes ilegales y no dejarlos hacer la larga marcha a Estados Unidos.

Aseguró que, de no hacerlo, no tendrá otra opción que cerrar la frontera o instituir aranceles, reiteró que su país está lleno.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reubicación de 750 agentes procedentes de “puertos de entrada específicos” a lo largo de la frontera con México para ayudar en tareas de control de inmigrantes, lo que conllevará “retrasos en el tráfico de vehículos y comercial”.

El mandatario reconoció que esta medida “causará retrasos en el tráfico de vehículos y comercial” hasta que México “sea capaz de emplear su poderosas leyes migratorias de sentido común” para impedir la llegada de nuevos migrantes a la frontera con Estados Unidos y los deporte a sus países de origen.

Con información de Twitter Donald Trump/Noticieros Televisa

LSH