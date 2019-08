Donald Trump niega tensión en reunión del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó en su cuenta de Twitter las versiones sobre la supuesta tensión de los líderes del Grupo de los Siete quienes lo recibieron en la cumbre en Francia.

….bad Economic times, the worse the better, anything to make my Election more difficult to win. Well, we are having very good meetings, the Leaders are getting along very well, and our Country, economically, is doing great – the talk of the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019