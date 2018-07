Donald Trump llega a Reino Unido en medio de protestas

Donald Trump llegó este jueves a Reino Unido en su primera visita como presidente y en medio de protestas. Su visita ha generado movilizaciones sin precedentes en el país desde las manifestaciones masivas contra la guerra de Irak en 2003. No en vano los principales actos, como el encuentro del mandatario con la primera ministra, Theresa May, y la reina Isabel II se realizarán fuera de Londres, para evitar en lo posible las numerosas protestas programadas en su contra.

En lugar de los emplazamientos habituales de Downing Street y el Palacio de Buckingham, en el centro de la capital británica, Trump se reunirá con May y la reina Isabel II en las residencias de Chequers y Windsor.

La única vez que el líder republicano pisará la capital con su esposa Melania será la noche de este jueves para alojarse en la residencia del embajador de Estados Unidos, donde ya instalaron una valla de seguridad (Reuters)

Musulmanes protestan contra Trump en el Puente de Westminster, Londres (Picture Capital)

La plataforma Together Against Trump (Juntos contra Trump) ha organizado una protesta, precedida por otras acciones, como la circulación de una furgoneta con el lema "Go Home" (PA)

Oxford Stand Up To Racism organiza protesta en Blenheim, donde nació el ex primer ministro conservador Winston Churchill, héroe de Trump, quien mantendrá una cena de gala con empresarios (Twitter)

La columna dedicada al almirante Nelson en la Plaza de Trafalgar, en Londres, ya se ha iluminó con el lema "Trump No"; se añadirán un muro de sonido con música de mariachis y niños que lloran en protesta contra la separación de familias migrantes (Dazed)

El viernes, el "bebé Trump", un globo gigante que retrata al presidente como un "bebé furioso" en pañales y con un móvil en la mano, sobrevolará durante dos horas las inmediaciones del Parlamento británico a iniciativa del colectivo Nona Hurkmans (AP)

En la página web stoptrump.org se detalla la agenda de protestas convocadas con el presidente de EU, en el marco del llamado 'Carnaval de la Resistencia' (stoptrump.org)

En Instagram, el británico Alireza Bahmanpour tomó la fotografía de un local que ofrece vísceras de pescado gratis para lanzarlas contra Trump (Instagram)

Con información de EFE

