Debate Estados Unidos: Donald Trump llamó ‘socialista’ a Joe Biden y éste le dijo que era un ‘payaso’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó, el martes 29 de septiembre de “socialista” a su rival en las elecciones de noviembre, el candidato demócrata Joe Biden, quien le respondió calificándolo de “mentiroso” que se comporta de manera “poco presidencial”.

Te recomendamos: Primer Debate Presidencial entre Trump y Biden

Trump lanzó esa acusación al inicio del primer debate presidencial entre ambos, tras afirmar que su contrincante planeaba eliminar los seguros privados de salud en Estados Unidos porque “su partido quiere irse por la vía socialista”.

“El problema que usted tiene es que quiere extinguir los seguros privados”, afirmó el mandatario estadounidense al comenzar el debate en Cleveland, en Ohio, y tachó de “socialista” a Biden y a su partido.

Biden respondió tajante: “Yo soy el Partido Demócrata, los principios del partido (en estas elecciones) son los que yo aprobé”.

Los primeros minutos del debate transcurrieron de manera agria, con múltiples interrupciones de Trump tanto a Biden como al moderador, el periodista Chris Wallace.

“El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”, subrayó Biden. “¿Puede callarse, hombre? Esto es tan poco presidencial”, espetó el exvicepresidente en otro momento a Trump, para después decirle: “Sigue cotorreando”.

Otro momento que se llevó los reflectores fue cuando Joe Biden acusó al presidente de Donald Trump de ser un payaso.

Cuando la discusión sobre la Corte Suprema se tornó rápidamente sobre el COVID-19, Trump aseguró sin evidencia que 2 millones de personas habrían muerto si Biden fuera el presidente.

El moderador Chris Wallace le indicó a Trump que el tema del COVID-19 se tocaría más adelante. Entonces le preguntó a Trump si tenía un plan para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a lo que el presidente respondió: “Primero que nada, supongo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero está bien. No me sorprende”.

Biden se rio de los ataques de Trump. Pero también pareció molesto por momentos.

“El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es una vil mentira”, declaró Biden. “No estoy aquí para señalar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”.

Wallace le pidió a Trump que dejara a Biden terminar. “Amigos, ¿tienen idea de lo que está haciendo este payaso?”, preguntó Biden.

Esta es la primera ocasión en la que Trump y Biden se ven las caras desde que comenzó la campaña, lo que, sumado a la escasez de actos electorales presenciales debido a la pandemia, ha disparado la expectación para el debate.

Con información de EFE y AP

JPG